Mulher é seqüestrada por falso motorista de app

Redação

Uma mulher foi seqüestrada juntamente com seus dois filhos na tarde desta terça-feira (25), no bairro do Baú, em Cuiabá.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo marido da vítima, informando que a esposa e seus dois filhos haviam sido seqüestrados, após sair de uma consulta médica no hospital Femina.

A mulher pediu a um desconhecido para que chamasse um motorista de aplicativo para ela, pois precisava retornar ao hotel onde estava hospedada.

Em seguida, o veículo informado chegou e a vítima percebeu que o motorista usava tornozeleira eletrônica.

Durante o trajeto o suspeito anunciou o roubo e subtraiu R$ 3 mil da vítima. A todo momento a família foi obrigada abaixar a cabeça.

Logo depois, no bairro São Matheus, a mulher pediu para ir ao banheiro. Neste momento, o suspeito parou em uma residência e trocou de veículo. Eles seguiram com destino a estrada de Jangada.

A família foi abandonada pelo suspeito, que fugiu na seqüência. Eles caminharam até uma base da PM onde foram atendidos pelos policiais.

O caso será investigado.