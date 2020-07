Mulher é presa com carro clonado

Policiais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário prenderam uma mulher de 39 anos com um automóvel Corolla clonado, na terça – feira (14), na MT- 010, em Acorizal. A PM constatou que o carro dela era clonado e a documentação do veículo havia sido furtada.

Por volta das 10h da manhã, equipes do Batalhão de Trânsito da PM realizavam barreira policial ao longo da rodovia MT -010, na zona rural do município de Acorizal. Os policiais tentaram abordar um automóvel Corolla na região do trevo da cidade, fora dado ordem de parada a motorista do veículo que não obedeceu e furou a barreira de fiscalização da PM.

Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo e abordaram a condutora que estava sozinha no carro. Foi solicitado à motorista o documento de porte obrigatório do veículo, a mulher apresentou o Certificado de Registro do Veículo (CRV) em papel moeda do exercício de 2020, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) digital do ano de 2020 e apenas a cédula de identidade (RG), alegando que sua carteira nacional de habilitação estava vencida.

Os policiais checaram o número do CRLV do veículo e constataram que o documento em papel moeda havia sido furtado. O carro foi apreendido, a mulher foi presa e conduzida à delegacia.

Já na Central de Flagrantes, a PM conseguiu fazer contato com o proprietário do documento do carro com registro de furto. A vítima compareceu na delegacia com um carro idêntico ao que foi apreendido com a suspeita. Os policiais constataram que o veículo da suspeita era clonado, já que o número do lacre do veículo dela foi utilizado no emplacamento de um outro veículo também Corolla.

A Polícia Judiciária Civil vai investigar o caso.