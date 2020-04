Mulher é presa com 25 tabletes de maconha em MT

Uma equipe da Força Tática em Tangará da Serra (a 239 km de Cuiabá) prendeu na tarde desta segunda-feira (13.04), uma mulher por tráfico de drogas, no Residencial Figueira.

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava uma casa que seria usada no tráfico de drogas. Em monitoramento, os policiais abordaram a suspeita quando saia da residência.

Dentro do imóvel, os agentes encontraram uma sacola com três tabletes de maconha em cima de uma mesa. Questionada, a suspeita disse que pegou a droga em Cuiabá, no bairro Morada do Ouro, no domingo (12). O seu trabalho seria fazer a entrega.

Ela ainda apontou onde estariam o restante do entorpecente, 22 tabletes, escondidos em buraco no chão em seu quarto, além de dinheiro.