Mulher é presa após tentar arrancar o pênis do marido com tesoura

Divulgação

A Polícia Militar de Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, prendeu na noite deste domingo (07) uma mulher de 50 anos, suspeita de ter dado uma tesourada no órgão genital do marido, durante discussão na residência da família, na Rua 17 de junho.

Conforme apurado, os policiais foram acionados para atendimento de uma denúncia de violência doméstica. No local, a mulher atendeu a equipe e alegou que se desentendeu com o companheiro, oportunidade em que o atacou com um golpe de tesoura.

Diante dos fatos, ela foi presa por lesão corporal, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado à Fundação Hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Os motivos da discussão não foram divulgados.