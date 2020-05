Mulher e foragido do Acre são presos com drogas na Capital

Cristina M. S. S., 32 anos e o foragido Gleiuton S. S., foram presos na tarde de terça-feira (28), por investigadores da Delegacia Especializada em Repressão à Furtos e Roubos de Veículos Automotores, coordenados pelo delegado Alessandro Morey, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, localizada no Bairro Lagoinha, na Zona Leste de Porto Velho.

Os policiais informaram que a criminosa já estava sendo investigada por atuar no tráfico de drogas a mando do apenado identificado como Jhony, que coordenava tudo de dentro do presídio.

Na tarde de terça-feira (28) os policiais seguiram até o endereço de Cristina e flagraram a criminosa com droga. No local, também estava Gleiuton que se apresentou como Policial Penal do Estado do Acre.

Na consulta nominal, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra Gleiuton, da comarca de Rio Branco.

Ainda no local, após intensas buscas, os investigadores localizaram e apreenderam cocaína, apetrechos, mais de R$ 1 mil.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram à disposição do delegado.