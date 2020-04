Mulher é espancada por querer ver mensagens no celular do marido

Uma mulher foi espancada por querer ver mensagens no celular do marido, na madrugada de domingo (26), no bairro João Antônio Fagundes II, em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá).







De acordo com informações da Polícia Militar, o homem teria ficado nervoso e agressivo depois que a esposa pediu para ver mensagens no aparelho. A vítima insistiu e o acompanhou ele até o banheiro, mas o marido lhe deu vários socos no rosto.



Com isso, ela desistiu e saiu de casa para pedir socorro. No meio da rua, ela foi agredida novamente com socos na boca e nariz. Em dado momento, ela conseguiu se desvencilhar e acionar a PM. No entanto, durante a ligação, o homem puxou o celular e quebrou.



Ainda conforme a PM, na residência havia uma criança que presenciou toda a agressão. Ela ficou aos cuidados da avó materna e ambos os envolvidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.