Mulher é esfaqueada pelo ex-marido, tenta fugir e morre em estacionamento de condomínio em Cuiabá

Mulher foi esfaqueada pelo ex-marido, tentou fugir e morreu em estacionamento de condomínio em Cuiabá — Foto: Arquivo pessoalDe acordo com a polícia, os vizinhos ouviram gritos de socorro da vítima por volta de 20h40.Aline tentou fugir e caiu ferida no estacionamento do condomínio. Testemunhas ainda viram o rapa correndo atrás da vítima. Em seguida, o suspeito entrou em um carro e fugiu em alta velocidade.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas Aline já estava morta.

Raony de Sousa se entregou à polícia suspeito de matar Aline Gomes Sousa, em Cuiabá — Foto: Facebook/ReproduçãoEla era funcionária de um supermercado atacadista. Ela e Raony tiveram um filho juntos.Na madruga o rapaz se entregou à polícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).