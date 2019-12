Mulher é esfaqueada e o marido a deixa em cárcere privado por três dias para não denunciá-lo

Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada nas costas e mantida em cárcere privado por três dias para não pedir socorro. O principal suspeito é um homem de 37 anos, marido da vítima. O caso aconteceu na Aldeia Limão Verde, em Amambai, distante 359 quilômetros de Campo Grande, na manhã de segunda-feira (23).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o capitão da Aldeia recebeu uma denúncia de cárcere privado e uma equipe de segurança da própria aldeia foi ao local e encontrou a vítima ferida.

O homem estava na casa e foi amarrado com uma corda de náilon pelos seguranças, até a Polícia Militar chegar no local. Aos policiais, a vítima contou que o marido a feriu com uma faca há três dias e a manteve trancada em casa para não pedir socorro e denunciá-lo.

Ainda segundo informações do Boletim de Ocorrência, a irmã da vítima foi visitá-la e a encontrou ferida. Ela então pediu ajuda ao capitão da Aldeia.

A mulher foi socorrida pela equipe do Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e encaminhada ao Hospital Regional. O suspeito passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.