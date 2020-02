Mulher descobre traições e põe fogo do carro do marido em avenida de MT

Uma mulher colocou fogo no carro do marido dela na noite de sábado (1º) depois de uma discussão sobre supostas traições em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, o casal foi encaminhado para a delegacia e prestou esclarecimentos.

Ninguém se feriu. A mulher, de 29 anos, contou que discutiu com o marido, de 35 anos, por traições que ele teria cometido há algum tempo.

De acordo com a polícia, o automóvel do marido estava estacionado no Centro-Leste de Primavera. A mulher disse que saiu do 'controle emocional', foi até um posto de combustível, comprou etanol e jogou o produto no veículo.

Usando um isqueiro, ela colocou fogo no carro do marido, um Celta. O Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou as chamas até apagar o fogo. Ela foi encaminhada para a Polícia Civil.