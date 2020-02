Mulher coloca fogo em casa e ameaça matar ex-marido

Divulgação

Rayane Silva Rodrigues, 28 anos, passa por audiência de custódia, na manhã desta segunda-feira (10), acusada de atear fogo e ameaçar o ex-marido de morte no último sábado (8), na Rua Alves Penteado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Ela pode ter a prisão preventiva decretada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima de 54 anos disse aos Policiais Militares que já foi ameaçada diversas vezes pela mulher, após a separação. Ele contou que teve um relacionamento de 5 anos com a mulher, que seria usuária de drogas e o casamento terminou há quatro meses.

Segundo a vítima, a mulher foi embora para voltar com outro ex-marido. No último sábado, ela utilizou uma pá para quebrar o portão da casa do ex-marido, entrou no local e colocou fogo em um colchão. A casa e os móveis do local ficaram completamente destruídos.

A vítima disse que, após incendiar o local, a mulher pegou uma faca e ameaçou matá-la. "Eu vou te matar, vou presa, mas eu te matarei quando sair da cadeia", disse a suspeita.

A Polícia Militar foi acionada e a suspeita foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.