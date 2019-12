Mulher chama marido para ir embora de bar e é espancada em Cuiabá

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (22) após agredir a esposa na Praça Popular, uma das regiões boêmias de Cuiabá.

De acordo com informações, o casal esteve na noite de ontem em dois bares na região. Por volta de meia-noite, a mulher chamou o marido para ir embora, mas ele se recusou.

Ela, então, saiu sozinha. O marido a seguiu e ambos entraram no carro.

No veículo, os dois discutiram e o homem passou a agredir a mulher. Ao perceber que havia machucado a companheira, o suspeito parou com as agressões e passou a pedir desculpas.

Ela deixou o veículo e, por meio de um transporte por aplicativo, se dirigiu a delegacia. Após registrar a ocorrência, seguiu com policiais para sua casa, onde encontrou o marido do lado de fora, já que ela estava com a chave.

Os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam para a delegacia. Ele ficou detido pelo menos até prestar depoimento ao delegado.