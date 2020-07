Mulher agredida foge de casa para chamar PM e suspeito é preso com armas de fogo

Em Lambari D’Oeste, a Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal após a mulher dele conseguir fugir das agressões e chamar a polícia, na tarde de quarta – feira (08.07), na zona rural do município.

Por volta das 17h, A PM foi acionada e seguiu até a fazenda vizinha, na MT -247, nas proximidades da Comunidade Boa União, local onde a mulher fugiu e pediu ajuda. Para a polícia, a mulher relatou que no domingo (12) foi agredida pelo marido que usou um pedaço de madeira para desferir pauladas em suas pernas e no ombro após uma discussão por motivos fúteis. A vítima disse que no dia, ficou no quintal da residência esperando o marido se acalmar e que até esta quarta (8) estava impossibilitada de andar devido as agressões.

A vítima disse que ao conseguir andar, ela decidiu fugir da residência e pedir ajuda de pessoas que moram na fazenda vizinha para acionar a PM. Diante da situação, os militares fizeram diligências e encontraram o suspeito na fazenda em que trabalha, ao ser indagando sobre o que aconteceu, o homem confessou que guarda em casa duas armas de fogo.

Na diligência a residência do casal, os policiais apreenderam duas espingardas calibre 22 e 32 mais 13 munições. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.