Motorista é preso após ameaçar policiais

Redação

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 26 anos com maconha dentro do carro, na noite de terça- feira(15.09), no bairro São Mateus, em Várzea Grande. O suspeito desobedeceu a ordem de parada da polícia e ao ser preso chegou a fazer ameaças aos militares que atuavam na ocorrência.

Por volta das 23h, a equipe da PM realizava patrulhamento de rotina no bairro São Mateus, quando suspeitou do suspeito que estava em um carro Fox. Os policiais emitiram ordem de parada ao motorista, que acelerou em fuga pelas vias públicas para evitar a abordagem policial.

A PM fez o acompanhamento do veículo vindo a parar o carro na Rua 178. Durante a aproximação a equipe policial, o homem jogou um celular em um local de mata. Durante revista pelo interior do carro, foram apreendidas 49 porções de maconha e uma barra da mesma droga. O homem após receber voz de prisão, passou a fazer ameaças aos policiais que atuavam na ocorrência dizendo que “ não iria ficar assim, vocês tem família, vão ver”.

O suspeito foi preso por tráfico de drogas, desobediência e ameaça. O veículo foi apreendido na ação policial. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.