Motorista de aplicativo que traficava entre as corridas é preso

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (12/2), enquanto traficava drogas aos clientes entre as corridas. De acordo com a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil, o homem vendia cocaína e crack nas regiões de Sobradinho e Planaltina.

Os agentes acompanharam uma das ações do traficante. O condutor de um carro adesivado com o símbolo da empresa de transporte por aplicativo foi até o encontro de um passageiro. No local, os policiais observaram ele repassar a droga e receber uma quantia em dinheiro. Logo após o flagrante, a equipe abordou o cliente, que confirmou a compra de crack. O motorista também foi abordado, mas já não estava mais na posse de nenhuma substância ilícita, apenas os R$ 500 decorrente da venda.

A Polícia Civil também fez buscas na casa do traficante em Planaltina, onde encontrou diversas porções dos entorpecentes, além de materiais utilizados para o preparo e distribuição da droga, como balanças digitais e vários rolos de plástico filme.

De acordo com a apuração dos policiais, o homem aproveitava os intervalos das corridas para fazer as entregas das substâncias, e também alimentava o comércio de traficantes menores nestas regiões. Ele deve responder por tráfico de drogas e poderá pegar de três a 15 anos de prisão.