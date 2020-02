Morto em violento acidente na MT-251 era vocalista de banda em Mato Grosso

Divulgação

Said Santos, de 48 anos, é o motorista de um GM Ônix vermelho que morreu na violenta colisão com um caminhão Mercedes-Benz azul, ontem à tarde, na rodovia Cuiabá-Chapada dos Guimarães. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil, esta manhã, ao Só Notícias. Ele morava em Várzea Grande, era casado, tinhas duas filhas e um neto.

Said era um dos integrantes da banda Os Federais. No Facebook, eles publicaram uma mensagem lamentando o falecimento. “Sabemos que hoje o dia está cinza e feio, mas vamos tentar pensar que o céu está em festa e muito mais bonito em receber mais uma estrela”.

O empresário da banda. Eloir José de Arruda disse, ao Só Notícias, que Said entrou no grupo há pouco mais de 20 dias. “Ele havia recebido uma proposta de trabalho para trabalhar em Primavera do Leste para fabricar carrocerias de caminhão. Ele exercia essa profissão além de cantar nos finais de semana. Era um cara muito batalhador”.

O impacto foi tão violento que a lateral esquerda e o teto do Ônix foram arrancados do chassi. Já o caminhão tombou e saiu da rodovia. O condutor dele ficou preso entre as ferragens e foi resgatado pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O atual estado de saúde dele não informado.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou o local e encaminhará laudo apontando a causa do acidente à Polícia Civil. O tráfego de veículos chegou a ser interditado até a conclusão do trabalho pericial.

Só Notícias/Cleber Romero e Herbert de Souza (fotos: divulgação e assessoria)