Morta ao ter surto em motel de Campo Grande era médica veterinária

Vestígios de cocaína teriam sido encontrados no motel, onde a médica veterinária Izabelle Cristovam Coutinho de 29 anos morreu, na noite desta quinta-feira (16), na região do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ela teve um surto e saiu correndo pela BR-262. O empresário de 30 anos que estava acompanhando a vítima fugiu do local.

Informações passadas para o Jornal Midiamax são de que no motel havia vestígios de cocaína, o que indicaria uma possível overdose para a morte de Izabelle, que segundo testemunhas que estavam no local ‘espumava pela boca’. Ela teve um surto e saiu correndo de dentro do estabelecimento gritando, “ele vai me matar, ele vai me matar”. Ela ainda se rastejava pela rodovia tentando se jogar em frente aos carros que passavam.

O acompanhante da vítima, que estava em uma camionete Amarok, de cor prata, ainda teia tentado colocar ela dentro do carro, mas Izabelle se recusou momento em que ele foi embora a abandonando na estrada. A mulher ainda teria tentado se jogar em frente a um caminhão, mas o motorista conseguiu frear.

Testemunhas tentaram ajudar a médica veterinária, mas ela acabou caindo desacordada. O Corpo de Bombeiros foi chamado e tentou fazer a reanimação, mas a médica acabou morrendo. A médica teve uma parada cardiorrespiratória.