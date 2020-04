Moradora de rua é espancada por grupo de travestis na Vila Carvalho

Divulgação

Uma moradora de rua de 32 anos, foi encontrada com sinais de espancamento na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, ela contou aos policiais que foi espancada por um grupo de travestis na região. A vítima afirma que mora na rua há dois anos, após se separar do marido.

Ela foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas. O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.