Militar do Exército é preso com anabolizantes e arma em apartamento

Divulgação

Um militar do Exército do grupo de infantaria foi preso na tarde desta terça-feira (3), com anabolizantes e uma arma em seu apartamento, por policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Após investigações, os policiais chegaram até o militar que contrabandeava os anabolizantes e ainda fazia a aplicação em seu apartamento. Foram encontradas 200 caixas de anabolizantes, além de uma arma.

Seringas, tesouras, luvas e algodão estavam junto dos anabolizantes indicando que o militar fazia as aplicações para ‘clientes’. Ele foi preso e levado para a delegacia.

Anabolizantes são hormônios sintéticos fabricados a partir do hormônio sexual masculino, testosterona. Ele é usado para aumento no tamanho dos músculos, força física e aumento da resistência. Há alguns anos essas drogas eram utilizadas somente para tratamento de algumas disfunções hormonais ou desgaste muscular. A ingestão provoca resultados rápidos, mais consequências inesperadas, a exemplo de impotência, calvície e outros problemas.