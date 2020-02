Menino de seis anos é baleado em São Gonçalo

Armando Paiva / Agência O Dia

Rio - Uma criança de seis anos foi baleada na tarde deste sábado no bairro Zumbi, em São Gonçalo. Raphael Barra Pereira do Nascimento deu entrada no Pronto Socorro Central do município às 15h10, com uma bala alojada na costela. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. O paciente está estável, no setor de trauma. Ele já foi avaliado pelo cirurgião e passará por cirurgia.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionado devido à entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo no Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSSG). A Secretaria acrescenta que não havia operação do 7ºBPM no local.



A ocorrência encaminhada para a 72ª DP.