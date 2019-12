Menino andava de bicicleta quando teve pescoço cortado por cerol

O menino de 6 anos teria acabado de sair de casa para andar de bicicleta no condomínio onde mora, no bairro Paulo Coelho Machado, em ( MS), quando foi atingido no pescoço por uma linha com cerol. Ele segue em estado grave, sedado e intubado na Santa Casa.

De acordo com a vó da criança, Maria Vitorino, 51 anos, ele saiu de casa para andar de bicicleta e quando estava transitando pela rua do condomínio bateu o pescoço na linha que uma outra criança teria amarrado em uma cadeira e em um pedaço de madeira.

O menino voltou para casa chorando e com o pescoço ensanguentado sendo levado para a Santa Casa onde passou por um processo cirúrgico geral e cirurgia vascular, por conta do ferimento complexo na região cervical.

Ainda conforme informações do hospital não há registro de evolução do quadro clinico ainda.