Marido que matou esposa com corte no pescoço ao flagrá-la com amante responderá em liberdade

José Rodrigues de Oliveira, de 42 anos, que foi preso na segunda-feira (24) acusado de matar a esposa, Joana Paula Vieira Rodrigues, 45 anos, em Paranatinga (a 337 km de Cuiabá), responderá ao processo em liberdade. Após cometer o crime José se entregou às autoridades, razão pela qual não cabe a prisão em flagrante, explicou a Polícia Civil.



De acordo com a Polícia Civil, José foi interrogado pelo delegado plantonista. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia, razão pela qual a legislação não permite o auto de prisão em flagrante. Um inquérito policial foi instaurado para as providências necessárias.



José responderá em liberdade, por enquanto, já que não há decisão judicial determinando sua prisão. O processo, com o encaminhamento do inquérito policial (assim que concluído), será enviado ao Ministério Público para manifestação, explicou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



O caso



Ao ser detido, José relatou que estaria trabalhando na colheita de uma fazenda, quando teria sido informado da traição da esposa, que estaria acontecendo naquele momento, na residência onde moravam.



Diante da informação, José seguiu até a casa e se deparou com um homem correndo. Ele vestia somente roupas íntimas. Quando entrou no quarto, encontrou a esposa sem roupas. José pegou uma faca e deu um golpe na esposa, que ainda tentou se defender, mas sofreu um corte nas mãos.



O marido continuou a golpear a vítima, até que cortou o pescoço dela, que sangrou até a morte. Após o crime, José parou em um estabelecimento perto de casa, onde ligou para a polícia e disse que iria se entregar.