Marido não aceita separação, se tranca e coloca fogo em casa em MT

Policiais militares de Pedra Preta (a 238 km de Cuiabá) prenderam em flagrante um homem por incêndio e ameaça, no bairro Parque Independência.

Conforme o boletim de ocorrência, a ex-esposa do suspeito acionou a PM dizendo que ele teria se trancado em sua casa e ameaçava atear fogo no imóvel. A mulher acrescentou ter sido ameaçada várias vezes pelo ex-companheiro.

Quando chegaram no imóvel, os policiais tentaram dialogar com o homem que estava transtornado e ameaçava a todo momento incendiar a casa. Apesar da tentativa de diálogo, o suspeito ateou fogo no botijão de gás, espalhando as chamas pela sala.

Nesse tempo foi acionado um caminhão pipa e vizinhos tentaram conter às chamas que consumiam o telhado e se alastravam para os outros cômodos da casa. Ao mesmo tempo, quando as chamas se alastraram pela sala, o suspeito foi para um dos quartos e começou a colocar fogo nos colchões, momento em que os militares aproveitaram de um descuido do homem e o seguraram. Ele foi contido e tirado no imóvel.

Os policiais ainda evitaram que o homem fosse linchado por moradores que estavam revoltados com a sua atitude. O incêndio foi controlado e o imóvel ficou parcialmente destruído.