Marido matou esposa com 17 tiros após churrasco de família em fazenda de MS

Elaine Siolin foi assassinada pelo marido Alexandro Aguilera Cantallupi, com aproximadamente 17 tiros após um churrasco neste domingo (24), em uma fazenda no Distrito do Novo Itamarati, em Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande. Em seguida ao crime, Alexandro cometeu suicídio.

O delegado que atendeu o caso Alcides Bruno Braun disse ao s que a perícia fez todos os levantamentos na cena do crime, mas que inicialmente o caso será registrado como morte a esclarecer. Os corpos estavam na varanda da casa com um cobertor azul, que havia sido colocado por um vizinho que acionou a polícia.

Ainda de acordo com informações, o crime aconteceu após um churrasco em que estavam todos parentes do casal. A filha de 4 anos de Eliane e Alexandro também estava na propriedade rural, mas antes do assassinato foi levada por parentes para a cidade.

Alexandro atirou contra a esposa usando uma pistola e depois cometido suicídio. Ainda não se sabe se no momento do crime havia mais uma pessoa na propriedade rural. No local a perícia encontrou 17 cápsulas deflagradas e uma ao lado da cabeça de Alexandro.