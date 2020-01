Maquiador é esfaqueado 59 vezes e tem o pênis decepado

O maquiador e cabeleireiro Henrique Antônio Alves de Deus, de 24 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (21) no bairro do Xingu, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo informações iniciais, ele teve a cabeça e o pênis decepados e foi esfaqueado pelo menos 59 vezes. O crânio foi deixado a 20 metros de distância de onde o resto do corpo despido foi achado, na rua da Cachoeira, a cerca de 100 metros da residência da vítima.No fim da manhã, uma amiga da vítima foi presa.

A prisão foi efetuada por policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco e do Grupo de Apoio Tático Itinerante da Polícia Militar de Pernambuco (Gati). Segundo o sargento José Francisco, em entrevista ao Portal FolhaPE, essa amiga, que estava na casa dela, confessou em depoimento que ligou para Henrique por volta das 22h30 dessa segunda-feira (20), convidando-o para "consumir droga", como forma de atraí-lo para o local, bastante ermo, para que o crime fosse cometido.

Ainda de acordo com a polícia, no local do crime estavam três homens, também amigos do maquiador, que iniciaram as dezenas de facadas. Nesse momento, ainda segundo relato do sargento, a amiga se afastou e contou que eles depois exibiram a cabeça de Henrique, tirando fotos. A polícia informou que, segundo a mulher que foi presa, o maquiador foi morto porque "era informante da polícia". Um dos autores das facadas inclusive teria sido preso após Henrique entregá-lo à polícia.



O corpo de Henrique de Deus foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.