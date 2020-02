Mãe flagra missionário peruano estuprando a filha em igreja de SP

Um peruano de 31 anos, missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi preso em flagrante após abusar sexualmente de uma criança de quatro anos dentro de uma unidade da igreja em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Foi a mãe da criança que flagrou o ato e denunciou o suspeito. As informações foram obtidas pelo G1 nesta terça-feira (11).