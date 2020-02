Laudo aponta que homem que matou e arrancou coração da tia em MT tem transtorno bipolar

Lumar Costa da Silva, de 28 anos, foi ouvido na delegacia da Polícia Civil em Sorriso — Foto: Portal Sorriso

Nas declarações durante o exame, Lumar afirmou à médica que foi agredido verbalmente e fisicamente, principalmente pela mãe dele, durante a infância. Ele disse ainda que, por diversas vezes, a mãe o agrediu durante o banho, batendo a cabeça dele contra a parede, e que ela já chegou a quebrar dois cabos de vassoura no corpo dele.

Lumar também declarou que as ofensas eram muito comuns. A mãe dizia que "ele não era ser humano" e "que ele não prestava"

Ele também afirmou escutar "vozes do 'universo" que diziam que ele era uma pessoa escolhida por Deus e tinha "super poderes". O homem contou que foi demitido do trabalho após muitas alterações de humor e brigas com colegas de serviço.

Lumar disse que estava sob efeito de drogas e não tinha noção do que era realidade e do que era fantasia.

O caso

O sobrinho tinha se mudado para Mato Grosso há quatro dias depois de tentar matar a mãe dele em Campinas, São Paulo. O delegado André Ribeiro classificou rapaz como 'repugnante, monstro e perturbado'.

De acordo com a Polícia Civil, Lumar chegou a Mato Grosso no dia 28 de junho para morar com a tia. No mesmo dia que chegou o rapaz entregou currículos na cidade. A família diz que ele é considerado uma pessoa inteligente e fala duas línguas.

No dia 10 de julho do ano passado ele prestou depoimento na Polícia Civil e, ao sair, afirmou à imprensa que ouviu 'vozes' do universo que o orientaram a cometer o crime. Ele confessou o crime e disse não estar arrependido.

Oito dias depois ele foi transferido para a Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (conhecida como Ferrugem), em Sinop, a 503 km da capital. Durante a transferência, Lumar foi flagrado por um agente tentando enforcar outro preso dentro do camburão onde eles eram transportados.