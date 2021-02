Justiça mantém prisão de motorista que matou e carregou corpo em Cuiabá

Divulgação

A Justiça converteu em preventiva a prisão do motorista, de 43 anos, que atropelou e matou Fábio Pereira de Andrade, de 30 anos. A informação foi divulgada pelo delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Christian Alessandro Cabral, na manhã desta terça-feira (9), em entrevista ao Bom Dia MT.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública do Capão Grande, em Várzea Grande, onde ficará 14 dias isolado. Em seguida, ele deverá ser levado ao Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), onde deve responder pelo crime de homicídio culposo.

Segundo laudo da perícia, o motorista estava a 101 km/h no momento do acidente. Com o impacto da batida, a frente da S-10 ficou destruída.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu do local levando o corpo da vítima.

O caso

Fábio Pereira Andrade, 40 anos foi morto na madrugada de domingo (7). Ele trabalhava como agricultor familiar junto com a esposa durante o dia e como entregador de uma lanchonete durante a noite.

Além da esposa, Fábio deixa três filhos. No momento em que foi atropelado por J.E.O, 43 anos, Fábio estava realizando uma entrega de lanche em Cuiabá.

O motorista da caminhonete Chevrolet S-10 foi preso, transitando com o corpo do motociclista. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu a denúncia de que um motorista estaria circulando pelas ruas da capital com o corpo de um homem numa caminhonete.

Durante as buscas, os militares flagraram o suspeito e confirmaram a denúncia. Em entrevista aos policiais, o suspeito não soube explicar a situação e apresentava fortes sinais de embriaguez.

Diante da situação, ele foi levado para a Central de Flagrantes. O caso é investigado pela Polícia. Com informações Folha Max.