Jovem se recusa a fazer janta para o avô, leva pauladas e denuncia lesão corporal

Jovem de 29 anos denunciou o avô à Polícia Civil por lesão corporal, depois de ser agredido com pauladas ao se recusar a fazer o jantar. Os fatos ocorreram em residência no final da tarde desta quarta-feira (05), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que estava no quarto, quando o avô chegou ao local e disse para fazer a janta naquele momento. No entanto, o jovem alegou que era muito cedo e que prepararia os alimentos apenas às 19 horas, quando foi agredido.

O avô teria batido no neto com pauladas, cansando lesões na testa, olho esquerdo, rosto, coxa e perna. A vítima disse que o avô estava agressivo em razão do consumo de bebidas alcoólicas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.