Jovem mata irmão em ritual satânico

Um jovem de 18 anos assumiu ter assassinado, esquartejado e enterrado o irmão Eduardo Lodigero, de 16 anos. O crime aconteceu em um sítio na localizado na vicinal 3, do município de Caroebe, no sul do estado, o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 24.

De acordo com informações de familiares, os dois irmãos teriam ido sozinhos para o sítio da família, e no dia seguinte, o irmão teria assassinado o mais novo enquanto dormia em uma rede. Um familiar relatou que ao retornar para a casa da família, o suspeito do crime contou que o irmão teria entrado na mata com medo de uma onça e não havia retornado.

Familiares então acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros que iniciaram as buscas pelo adolescente. Durante a ação, o corpo do jovem foi encontrado enterrado, envolto na rede, e o irmão acabou assumindo a autoria do crime.

Ele alegou que teria cometido o ato como forma de ritual satânico, e que teria feito um pacto espiritual para ganhar fama e dinheiro. O suspeito confessou ainda que a próxima vítima seria o próprio pai.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil local.