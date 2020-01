Inquilino incendeia casa de moradora após discussão

A casa de uma moradora da cidade de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande, foi completamente destruída depois de ser consumida pelas chamas, na noite desta terça-feira (28). O inquilino teria colocado fogo na residência.

Vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros, na noite desta terça (28) depois de virem as chamas. A moradora estava na igreja no momento do incêndio. Quando os bombeiros chegaram a casa já está sendo consumida pelo fogo. Um caminhão pipa da prefeitura também foi até o local para ajudar no combate as chamas.

Foi dito aos bombeiros que logo pela manhã de terça (28), a moradora teria tido um desentendimento com um de seus inquilinos que morava nos fundos da sua casa. Os dois foram parar na delegacia e como vingança, o autor teria esperado a vítima ir para a igreja e teria colocado fogo na casa da mulher.

Em seguida, ele fugiu e ainda não foi encontrado, segundo o site Jornal da Nova. O autor teria recentemente saído do sistema prisional.