Idoso passa mal ao ser preso em Cuiabá

Um idoso de 63 anos, identidade não revelada, passou mal na noite desta quarta-feira (12) ao ser preso, no bairro Parque Cuiabá, na Capital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h30 para atender um caso de violência doméstica.

Em depoimento aos militares, a vítima relatou que foi casada com o suspeito por 30 anos e há dois estavam separados, no entanto, por motivos de doença e sem ter para onde ir, ele morava na residência com ela.

A mulher contou que durante este período, o idoso passou a ingerir bebidas alcoólicas e na ocasião, após retornar de uma caminhada, ele passou a agredi-la verbalmente.

Logo depois, ele pegou uma faca e começou a persegui-la, mas não conseguiu alcançá-la.

A vítima conseguiu pedir ajuda e acionou a Polícia. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito no local e deram voz de prisão.

Ao ser colocado dentro da viatura, ele começou a passar mal e tomou um medicamento para hipertensão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e levou o idoso até uma unidade de saúde para receber atendimento médico. O seu quadro de saúde não foi divulgado.

A faca utilizada na ação foi apreendida e o caso é tratado como ameaça.