Idoso é detido por provocar incêndio no Sucuri

Policiais Militares conduziram um homem de 60 anos à delegacia por ele ter ateado fogo em uma região de mata no bairro Sucuri, na tarde de domingo (16), em Cuiabá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar as chamas e precisou mobilizar três viaturas e 12 bombeiros para deter o incêndio propagado pelo suspeito.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para verificar um incêndio criminoso em um local conhecido como estrada velha da Guia, no bairro Sucuri. Ao verificarem a denúncia, a PM já encontrou equipes do Corpo de Bombeiros Militar apagando o fogo. Testemunhas relataram aos bombeiros que precisaram um morador ateando fogo no matagal.

Os policiais identificaram e localizaram o suspeito que aparentava sintomas de embriaguez alcóolica; ele foi conduzido à Central de Flagrantes por provocar incêndio criminoso.