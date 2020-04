Homem tem ficha criminal de 10 metros

Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), em Teófilo Otoni (MG). De acordo com a Polícia Militar, havia nove mandados de prisão em aberto contra ele por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, além de ser investigado por suspeita de participação em dois latrocínios.

Segundo a Polícia Militar, ele era um dos criminosos mais procurados no Estado de Minas Gerais por estar envolvido em mais de 300 roubos, além dos nove mandados de prisão em aberto contra ele.

“É uma pessoa de alta periculosidade já que ele costumava, em algumas de suas ações, atirar nas suas vítimas, motivo pelo qual ele responde por dois latrocínios em outras comarcas do Estado de Minas Gerais”, explicou o tenente-coronel Fábio Marinho, da PM de Teófilo Otoni.

O militar ainda explicou que a polícia monitorou as atitudes do suspeito durante dois anos e contou com o apoio da Polícia Militar de outras comarcas como Guanhães, Capelinha e Minas Novas para que ele fosse preso.

“Ele é conhecido também no meio policial pela sua capacidade de não só resistir às ações da Polícia Militar, como também evadir de situações inusitadas. Pelo menos em três oportunidades nós tivemos a chance de realizar essa prisão, mas para não colocar em risco a população, já que havia possibilidade de ofensa à integridade física da população, a Polícia Militar recuou para que essa prisão fosse feita em um momento em que não houvesse risco para nenhum outro cidadão”, disse o tenente-coronel.

O policial ainda explicou que nesta ação, não houve resistência por conta do criminoso e que ele estava escondido no sótão do imóvel em que estava. Ao tentar sair, ele caiu do local onde estava e foi abordado pelos militares.

“Não houve resistência em razão de uma ação rápida das nossas equipes do tático móvel. Ele foi entregue à Polícia Judiciária para ser reencaminhado ao Sistema Prisional, de onde nós esperamos que ele não possa sair tão cedo”, afirmou o tenente-coronel.

Segundo o tenente-coronel, o autor ficará preso em Teófilo Otoni onde ele responde pelo mais número de crimes.

“Os nove mandados de prisão expedidos são das comarcas de Minas Novas, Capelinha, Guanhães e, principalmente, em Teófilo Otoni onde ele responde por outros 15 inquéritos por porte ilegal de arma, roubo, associação criminosa. Ele faz um verdadeiro passeio pelos crimes do nosso Código Penal”, disse.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, no local não foi apreendido nenhum material com o suspeito.