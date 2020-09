Homem perde controle da direção, bate e esposa grávida morre

Divulgação

Uma mulher, grávida de cinco meses, morreu em um grave acidente na Estrada da Guarita, em Várzea Grande, na noite deste domingo. O marido dela está hospitalizado.

Ela ficou presa às ferragens e morreu antes da chegada do socorro. O acidente ocorreu por volta das 22 horas, quando o marido perdeu o controle da direção, passou direto em uma curva, batendo em um poste. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer as vítimas.

Até a manhã desta segunda-feira (7) ainda não havia a identificação do casal. Segundo a Guarda Municipal, o carro seguia do Centro em direção à Ponte Mário Andreazza.

O condutor do veículo foi socorrido desacordado, o que impediu que fosse feito o teste do bafômetro.As causas do acidente serão investigadas pela Deletran. O atual estado de saúde do motorista não foi divulgado.