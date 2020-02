Homem morre após tomar choque e cair de outdoor em Águas Claras

Um homem morreu nesta quarta-feira (5/2) após sofrer um acidente enquanto trabalhava em um outdoor no cruzamento das avenidas das Castanheiras e Parque Águas Claras, próximo à estação de metrô Concessionárias.

De acordo com a bancária Paola Rodrigues, 31 anos, que passava no local no momento no acidente, o trabalhador teria levado um choque enquanto fazia um serviço na placa e caído de uma altura de 7 metros aproximadamente. "Por volta de 17h eu estava indo para casa quando vi o acidente. Ele caiu no chão e alguns minutos depois dois carros de polícia isolaram a rua", contou.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF informou que ainda não é possível confirmar se a morte ocorreu em decorrência da queda.

Um helicóptero e duas ambulâncias foram deslocados para o local.

Em nota a CEB informou que esteve no local e desligou o ramal de ligação, isolando o outdoor. Segundo a companhia o trabalhador recebeu uma descarga elétrica do cabeamento do próprio outdoor, que é de responsabilidade do proprietário da placa, e não das redes de distribuição da CEB. Somente o ramal que alimenta o outdoor ficou desligado, não afetando outros clientes na região.