Homem morre após ser atingido por tronco

Um homem de 55 anos morreu na manhã desta terça-feira (07), após ser atingido por um troco de árvore, em Aripuanã (a 950 km de Cuiabá).



De acordo com a Polícia Civil, a vítima trabalhava em uma fazenda e estava fazendo a derrubada de uma árvore no momento do acidente.



Em seguida, ele foi atingido por um tronco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma motosserra foi usada para retirar o corpo da vítima.



O corpo do trabalhador foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames.



Segundo o registro policial a vítima usava capacete de aba frontal.



O caso será investigado.