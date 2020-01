Homem mata primo em frente à igreja e depois tenta suicidar-se com tiro na boca

Uma tragédia foi registrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), no centro de São João do Cariri no estado da Paraíba. Uma discussão entre primos por volta das 5h culminou com a morte de uma das partes em frente à Igreja Católica da cidade.

De acordo com informações do Major Cláudio, os dois primos estavam discutindo, quando Rozinaldo Pereira Ribeiro disparou um tiro de revólver calibre 32 em Mauro Ribeiro Guimarães, que não resistiu e veio à óbito no local.

Após assassinar o seu primo, Rozinaldo tentou suicidar-se com um tiro na boca, mas foi socorrido com vida pelo SAMU, porém em estado gravíssimo.

A motivação da briga seria uma rixa entre os primos.