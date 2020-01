homem mata namorada dentro de casa

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após matar a namorada na manhã desta terça-feira (14/1), em residência localizada na QR 425 em Samambaia. A vítima, Gabrielly Miranda, 18 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o autor do disparo, Leonardo Pereira, acionou a corporação, por volta de 5h20.

No local, os militares apreenderam um revólver calibre .38, usado como arma do crime. Segundo a corporação, o homem alegou que a morte teria sido acidental. O casal teria passado a noite bebendo e, pela manhã, eles resolveram "brincar" de roleta russa. Ainda segundo a PM, o autor do crime estava desnorteado.

Pelo relato dele, o primeiro disparo teria sido dado pela esposa, contudo, sem efeito. Em seguida, ele apontou a arma para cabeça da mulher e atirou, matando-a. O caso é investigado pela 26ª DP (Samambaia Norte). Na ficha criminal do acusdo, constam passagens por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas.