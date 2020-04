Homem mata ex-esposa que não quis reatar casamento

Cleidiane Farias Moreira, 27 anos, foi morta com uma facada na segunda-feira (27), desferida pelo ex-marido Rodrigo Santana da Luz, 28 anos, em uma residência, localizada no município de Cerejeiras. O irmão da mulher, Aleandro Farias Moreira, 31 anos, foi ferido.

De acordo com a Polícia, Rodrigo Santana, que foi preso a cerca de um quilômetro da casa onde cometeu o feminicídio, ainda com a faca usada no crime, disse que matou a vítima por ela ter recusado a reatar o casamento. Vítima e o assassino estavam separados há uma semana.

O criminoso também confessou ter enviado mensagens com ameaças para o celular da ex-esposa. Em uma delas, disse para a vítima se despedir da filha do casal afirmando que iria matar todos.

Ainda de acordo com a Polícia, o irmão de Cleidiane estava na casa dela, quando o cunhado pulou o muro e entrou armado com uma faca dizendo que iria matar Cleidiane. Para defender a irmã, Aleandro entrou na frente e foi esfaqueado.

Em seguida, Rodrigo golpeou a ex-esposa no tórax. O irmão da mulher, mesmo ferido, desferiu uma cadeirada no assassino, que fugiu do local antes de dar a segunda facada na ex-esposa. Segundo parentes das vítimas, o pedreiro havia prometido matar toda a família.

O pai de Cleidiane, contou para os policiais que estava na frente de sua casa, quando a filha saiu correndo esfaqueada e logo em seguida passou o agressor, correndo com a faca na mão. Posteriormente, o filho, também ensanguentado, saiu da casa, sendo que nesse exato momento o pai das vítimas as levou para o hospital da cidade.

O pai da mulher disse ainda que o casamento da filha era muito conturbado, já que Rodrigo brigava por motivos fúteis.

Os dois irmãos deram entrada no hospital em estado grave. Cleidiane teve uma parada cardíaca no momento em que recebia atendimento na sala de emergência e acabou morrendo. O irmão dela, que foi golpeado na mão e no abdômen, ficou sob observação médica.