Homem esfaqueia genro após flagrar filha sendo agredida

Um homem de 59 anos foi preso neste domingo (13) após esfaquear seu genro ao flagrá-lo agredindo sua filha, em Sorriso (a 397 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal mora em Lucas do Rio Verde e estava na casa do suspeito para participar de uma confraternização em família.

Segundo os relatos do sogro da vítima, durante a reunião o genro agrediu sua filha e foi flagrado pelo suspeito.

Em seguida, ele pegou uma faca e partiu para cima da vítima, desferindo-lhe os golpes. O rapaz chegou a se defender e também conseguiu machucar o sogro.

As testemunhas conseguiram separar a briga e acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer o genro, que ficou com ferimentos mais graves. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município.

A Polícia Militar também compareceu no endereço, localizado no Bairro Jardim Itália, onde abordou o suspeito.

Após contar sua versão dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Sorriso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.