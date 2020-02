Homem é preso por abusar sexualmente e engravidar a própria filha

Por volta das 10h desta sexta-feira (31), foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, em nome de um caseiro de 41 anos, que abusou sexualmente e engravidou a própria filha, uma adolescente de 14 anos. O último abuso sexual, que resultou na gravidez da menina, aconteceu quando ela ainda tinha 13 anos, em novembro de 2019. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), sob a coordenação da delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial.

O resultado da ação policial foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (31), às 15h, no prédio da Delegacia Geral. Na ocasião, estiveram presentes o delegado geral da instituição, Lázaro Ramos; o delegado-geral adjunto, Orlando Amaral, além da delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, que coordenou os trabalhos policiais.

Conforme Coelho, as equipes tomaram conhecimento do crime após a irmã do infrator, uma mulher de 28 anos, formalizar a denúncia no prédio da DEPCA, informando que o indivíduo havia abusado sexualmente da sobrinha dela, filha dele. Segundo Coelho, o abuso ocorreu na data mencionada, na casa onde eles moravam, situada na Comunidade Parque São Pedro, conhecida como ‘Carlinhos da Carbrás’, bairro Tarumã, zona oeste da cidade, sempre no horário em que a avó paterna da vítima estava no trabalho.

“Posteriormente ao ato criminoso, foi constatado que a menina estava grávida de 25 semanas do próprio pai. Em seguida, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde foi submetida a um aborto legal, após os exames detectarem que o feto estaria com anomalias genéticas. A vítima foi criada sem a presença da mãe, tendo sempre morado com o pai e a avó paterna. Diante disso, após receber alta hospitalar, ela foi levada para a casa de parentes”, explicou a delegada.

Prisão

Durante diligências realizadas na manhã desta sexta-feira (31), policiais civis conseguiram efetuar a prisão do indivíduo, em um sítio, localizado no bairro Puraquequara, zona leste da capital, onde ele trabalhava.

O mandado de prisão preventiva em nome do autor do crime foi expedido no dia 24 de janeiro de 2020, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na DEPCA, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.