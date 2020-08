Homem é preso pela PRF por porte de arma de fogo

Redação

No fim da tarde de sexta-feira (21) a Polícia Rodoviária Federal em Sinop, durante fiscalização de rotina no KM 839 BR 163, deu ordem de parada para o veículo Ford/Courier, de cor branca, com placas do mesmo município.

Foi necessário que os policiais realizassem um acompanhamento tático após o condutor não obedecer a ordem de parada e empreender fuga, entrando na cidade, tentando se esconder dentro de uma obra inacabada e abandonada.

Após abordagem o condutor informou aos PRF’s que havia fugido da fiscalização porque o documento do veículo estava vencido e por estar transportando sua filha de dois anos de idade fora da cadeirinha.

A equipe PRF procedeu a uma busca no local e localizou uma arma de fogo, do tipo carabina calibre 22 (municiada e alimentada), contendo dois carregadores e cinquenta e sete munições intactas.

O homem de 38 anos, admitiu ser o proprietário da arma, informou ter registro mas não apresentou o documento e que havia escondido com medo da PRF a encontrar.

A mãe da criança também era passageira do veículo no momento da abordagem, ficando responsável pela mesma.