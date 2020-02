Homem é preso com 32 quilos de pasta base após trocar tiro com policiais na fronteira

Gefron

Um homem foi preso quando tentava trazer a droga da Bolívia para o Brasil. Durante a abordagem ele ainda trocou tiros com a polícia. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (24), por volta das 5h, numa estrada vicinal da MT-388, região de fronteira. Ele estava com mais dois suspeitos que conseguiram fugir.



Os três atuavam como “mulas humanas” e foram flagrados pela equipe do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron). Ao realizar a abordagem um deles atirou contra os agentes que reagiram. Somente um deles acabou preso transportando 32.8 quilos de pasta base de cocaína, mais 28,5 quilos de substância análoga a ácido bórico, usado para misturar com a droga.



Após a detenção do suspeito e a apreensão do entorpecente, o homem informou que buscou o material na Bolívia e iria receber a quantia de R$ 4.200 pelo transporte da droga.



De acordo com o Gefron, o prejuízo causado com a apreensão ao crime organizado foi de R$ 426.961,45.