Homem é preso com 13 gaiolas com pássaros irregulares

Em Nova Olímpia, a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos com 13 gaiolas com pássaros irregulares e três armadilhas, nesta segunda- feira (17), no bairro Santa Rosa. O suspeito foi conduzido à delegacia por praticar crimes contra a fauna.

Por volta das 10h30, uma equipe da PM realizava rondas pelo bairro Santa Rosa, quando avistou o suspeito com uma gaiola de pássaro na mãos. Os policiais abordaram o homem e encontraram em sua mochila três armadilhas com pássaros dentro.

O homem confessou que tinha acabado de caçar os três animais e disse que possuía mais passarinhos em sua casa. A PM foi até a residência do suspeito e encontrou mais animais irregulares presos, totalizando 13 gaiolas.

O homem foi conduzido à delegacia e os animais foram apreendidos. A PM suspeita que ele caça os pássaros para comercializar irregularmente. A Polícia Judiciária Civil vai investigar o caso.

A Polícia Militar acionou um agente ambiental para cuidar dos animais e tratar dos procedimentos cabíveis que o caso requer.