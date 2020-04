Homem é morto dentro de casa por trio encapuzado

Divulgação

Um homem de 27 anos, identificado como Aguinaldo Rodrigues, de 27 anos, foi assassinado nessa terça-feira (30), no município de Diamantino (200 km distante de Cuiabá). Ele estava em casa quando três homens encapuzados e armados invadiram o local e atiraram contra a vítima.



O crime ocorreu por volta das 23h50. A esposa da Aguinaldo estava na casa no momento da execução. Segundo ela, os criminosos chegaram na residência e quebraram a porta para invadir o local. Após matar o homem, o trio fugiu em um carro e até o momento ninguém foi preso. Um quarto suspeito estaria dentro do veículo dando apoio na ação criminosa.



Cápsulas de munições 9 milímetros foram encontradas no local do crime. Ainda não se sabe o que teria motivado a execução. O caso será investigado pela Polícia Civil.