Homem é assassinado com tiro no tórax no Bairro Areão

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com um tiro no abdômen no Bairro Areão, em Cuiabá, na madrugada desta quarta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, um morador ouviu disparos na rua e, em seguida, gritos de socorro.

Ao sair de casa, a testemunha encontrou a vítima caída no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do homem.

O suspeito ainda não foi identificado pela Polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser identificado.

O homicídio é investigado pela Polícia Civil.