Homem é assassinado com pauladas na cabeça no Cristo Rei

MidiaNews

Um homem identificado apenas como “Índio” foi assassinado com pauladas na cabeça na manhã desta quarta-feira (2) no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. Ele foi encontrado nu pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi a esposa da vítima quem acionou os policiais, por volta das 5h30, e informou sobre o homicídio.

Chegando no local, os policiais foram informados que o homem foi morto dentro de uma casa abandonada.

A vítima foi encontrada nua em cima de uma cama e com diversos cortes na cabeça.

Imediatamente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro, porém a morte foi constatada ainda no local.

A médica do Samu analisou o corpo e afirmou que, devido aos padrões dos cortes na cabeça da vítima, o homem foi assassinado com diversas pauladas.

Policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e uma equipe da Perícia Oficial Técnica (Politec) também estiveram no local para iniciar as investigações.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia para confecção do laudo médico.

Este foi o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas no Município. O primeiro vitimou Osvaldo Marques de Oliveira Silva, de 32, no Bairro Santa Isabel. Ele foi assassinado com facadas pelo ex-companheiro de sua namorada, por volta das 19h50.