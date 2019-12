Homem bate na ex após pedir para eles reatarem e fazerem sexo

Policiais da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta quinta-feira, um homem que bateu na ex-mulher depois que ela negou reatar a relação e fazer sexo com ele. Dimas Lemos de Almeida, de 25 anos, deu socos contra a cabeça e a perna de Julyane Batista dos Santos, 20, na manhã de quarta, na casa da mãe dela, em Figueiras, no município da Baixada Fluminense.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, Julyane estava na casa da mãe para passar a noite de Natal com as filhas que tem com Dimas, uma de 3 e outra de dois anos. Ela e o ex-marido foram casados por quatro anos e estavam separados há cerca de dois meses.

"Ele apareceu lá por volta das 9h da manhã de quarta, pedindo para que eles reatassem o casamento e tivessem relação sexual. Como ela, que estava acordando, negou, eles discutiram e ele partiu para as agressões, deixando-a com vários hematomas", conta a delegada.

Ontem, Julyane foi até a Deam de Nova Iguaçu para denunciar o ex-marido. Após colher o depoimento da mulher, Areal pediu para que os policiais saíssem à procura de Dimas.

O homem foi encontrado ainda em Figueiras. Preso, ele foi levado para a especializada, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e familiar contra a mulher.