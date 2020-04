Homem apanha após pular muro de casa e tentar estuprar jovens em VG

Um homem foi espancado por populares após tentar estuprar duas menores de idade que estavam dormindo em uma residência no bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (6), porém, o suspeito só foi preso quase no final da tarde.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados para irem até um local onde havia um indivíduo pego por algumas pessoas. Isso porque ele teria tentado praticar ato sexual forçadamente com duas meninas.

Ao chegarem ao endereço citado, a mãe das jovens relatou aos PMs que por volta das 4h da madrugada o suspeito teria pulado o muro de sua residência, arrombou a porta da casa, foi até o quarto das menores e furtou um dos celulares que lá estavam. Em seguida, o suposto estuprador tentou realizar o ato sexual com as jovens. Porém, neste momento, uma delas acordou e viu o suspeito nu e se masturbando em cima da cama. Assim, ela gritou socorro aos pais e o homem acabou fugindo da residência.

Mais tarde ao andar por uma das ruas próximas, a mãe das crianças viu o homem que foi reconhecido por uma delas. A família tentou o abordar, porém, ele fugiu e logo foi detido e acabou levando alguns tapas e murros das pessoas que o prenderam.

Diante dos fatos, o indivíduo foi pego pelos policiais e com ele foi achado o celular de uma das meninas e o estepe de um pneu. Ele foi encaminhado a Central de Flagrantes de VG, para a tomada de providências cabíveis.