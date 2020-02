Homem ameaça pular de passarela em avenida de Cuiabá

Um homem de 30 anos foi salvo pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros após tentar pular da passarela da Avenida Fernando Corrêa da Costa, em frente a um mercado atacadista, em Cuiabá. O caso ocorreu por volta das 20 horas, na noite desta terça-feira (4).

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp, com informações de que um homem estaria no alto da passarela e que tentava se jogar. A equipe do 9º BPM realizou o bloqueio da avenida até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os militares realizaram o diálogo com a vítima, que foi convencida a recuar. O homem desceu da parte alta da passarela e em seguida foi acolhido pelos militares. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico.

CVV E AJUDA

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Para isso, basta a pessoa ligar no telefone 181